الحوثي : طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارة على مطار الحديدة الدولي

ذكرت مصادر إعلامية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي أن طائرات معادية تشن هجومًا على مواقع باليمن.

وأردفت المصادر بأن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني تشن غارة على مطار الحديدة الدولي.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الإثنين، أنها أسقطت مسيرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان على حسابها في إكس: "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".