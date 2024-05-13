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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

صدى البلد

قال محمد إسماعيل محامي الفنانة نسرين طافش إن النائب العام أمر برفع قرار منعها من السفر من المطارات والموانئ بعد تقديم شهادة من المحكمة تفيد بانقضاء الدعوى في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد بالتصالح وتسديدها المبلغ. 

 

وأضاف إسماعيل أنه تقدم يوم الأربعاء الماضي بطلب إلى النائب العام لرفع اسمها من قوائم المنع من السفر مرفق به ما يفيد تسديدها المبلغ قيمة الشيك وشهادة تؤكد تصالحها في القضية وتمت الموافقة عليه والسماح لها بالسفر في أي وقت. 

 

واستطرد دفاع نسرين طافش قائلا إنه تم التأكد من المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام بعدم طلب موكلته في قضايا أخرى ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر وعلى إثره توجهت الفنانة إلى مطار القاهرة لحجز تذكرة سفر إلى دبي يوم الخميس المقبل دون أي عقبات. 

 

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وكانت تسلمت الفنانة نسرين طافش، شهادة من جدول محكمة جنوب الجيزة؛ تفيد انتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر والذي صدر برقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بقرار من النائب العام.

 

وقال دفاع نسرين طافش إن الشهادة أمر روتيني يمكنها فقط من السفر بشكل طبيعي حتى لا يتم إيقافها في المطار وأنها تسلمتها من المحكمة بعد انقضاء الدعوى بالتصالح.

 

كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

نسرين طافش قوائم المنع من السفر النائب العام الفنانة نسرين طافش المطارات مصلحة الأمن العام

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