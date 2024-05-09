تقدر تسافر عادي.. نسرين طافش تتسلم شهادة لرفع قرار المنع من السفر

تسلمت الفنانة نسرين طافش، شهادة من جدول محكمة جنوب الجيزة؛ تفيد انتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر والذي صدر برقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بقرار من النائب العام.

وقال دفاع نسرين طافش ان الشهادة امر روتيني يمكنها فقط من السفر بشكل طبيعي حتى لا يتم ايقافها في المطار وانها تسلمتها من المحكمة بعد انقضاء الدعوى بالتصالح.

كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.