نظارة سوداء|كيف أخفت نسرين طافش وجهها عن عدسات المصورين في محكمة أكتوبر؟ صور

حضرت الفنانة نسرين طافش إلى محكمة أكتوبر الكلية بميدان الجيزة، للتصالح في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد في والاستئناف على حبسها 3 سنوات.

وارتدت طافش نظارة سوداء أخفت نصف وجهها عن عدسات المصورين، بينما التزمت الصمت طوال تواجدها داخل الجلسة حتى رفعت هيئة المحكمة الجلسة بعد مبلغ 4 ملايين جنيه قيمة الشيك حتى انصرفت نسرين طافش وسط حراسة مشددة رافضة الإدلاء بأي تصريحات حول القضية.

ووصلت، منذ قليل، الفنانة نسرين طافش، إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وظهرت نسرين طافش بحقيبة فيها 4 ملايين جنيه عقب وصولها المحكمة.

وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

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