مروة نصر تتهم روبي بسرقة فكرة "الليلة حلوة" من أغنية "حلوة السهرة"

اتهمت المطربة مروة نصر، صناع أغنية المطربة روبي "الليلة حلوة" والتي طرحتها مؤخراً بطريقة الفيديو كليب والتى تتشابه كلماتها مع أغنية مروة نصر "حلوة السهرة" والتى طرحتها شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

وكتبت مروة نصر، على حسابها الرسمي على فيسبوك، "سرقة مش توارد خواطر، نزلت برومو اغنية "حلوة السهرة" من كلمات والحان صديقى واخويا عزيز الشافعى وانتاج المنتج محمد علام وحصلت احداث فلسطين اجلت الاغنية حداد على اخواتنا يقوم شاعر وملحن محترمين سارقين فكرة الاغنية وعاملينها ومدينها لمطربه تانية عيب عليكم ارتقوا شوية وخلى عندكم ضمير حتى عاملينها وحشه اوى".