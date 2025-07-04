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غموض يحيط بسقوط طفلة أجنبية من الطابق الـ 14 بمدينة نصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غموض يحيط بسقوط طفلة أجنبية من الطابق الـ 14 بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

شهدت منطقة مدينة نصر مصرع طفلة أجنبية عقب سقوطها من الطابق الرابع عشر، وتكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف غموض الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طفلة، تحمل الجنسية السودانية، إثر سقوطها من الطابق الـ 14 بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين سقوط طفلة 12 سنة، تحمل الجنسية السودانية، وتم نقل الجثة للمشرحة للوقوف على سبب الوفاة، وتشكل فريق من جهات التحقيق، لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة، كما انتدبت الطب الشرعي لمعاينة الجثة.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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