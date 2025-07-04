ضبط متهمين مطلوبين في 81 حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في ضبط صياد وعامل مطلوبين في 81 حكمًا قضائيًا.

جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ.

وضبطت الحملة «خ.م» 69 سنة، صياد، مقيم دائرة مركز الرياض، والمطلوب في 70 حكمًا قضائيًا؛ 56 جزئيًا، و14 حكمًا مستأنفًا.

كما ألقت القبض على «ح.م» 49 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز بيلا، والمطلوب في 11 حكمًا جزئيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.