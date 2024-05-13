مهاجم منتخب فرنسا يوقع عقود انتقاله لفريق لوس أنجلوس الأمريكي

قام المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف لوس أنجلوس الأمريكي، في صفقة انتقال حر، قادما من ميلان.

أعلن جيرو في وقت سابق، أنه سيخوض آخر مباراتين مع ميلان، قبل الرحيل إلى الدوري الأمريكي.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جيرو وقع عقود انتقاله بشكل رسمي لصالح لوس أنجلوس.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة تويتر "وقع جيرو عقدا مع لوس أنجلوس حتى ديسمبر 2025".

وتابع "جيرو سيطير إلى الدوري الأمريكي بعد انتهاء منافسات الكالتشيو".

وانضم جيرو إلى الروسونيري في صيف 2021، قادمًا من تشيلسي، وقاد الفريق الإيطالي لاستعادة لقب الكالتشيو بعد غياب دام 11 عامًا.

وخاض جيرو 130 مباراة مع الروسونيري في جميع المسابقات، وسجل 48 هدفا وصنع 20 آخرين.