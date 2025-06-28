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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

30 يونيو مسيرة نحو البناء .. كيف اقتربت الدولة من المواطن؟

ثورة 30 يونيو والتنمية المستدامة
ثورة 30 يونيو والتنمية المستدامة
أمينة الدسوقي

يحتفل الشعب المصرى بالعيد الثاني عشر لـ ثورة 30 يونيو العظيمة التى خاضها لإنقاذ الدولة من مصير مجهول كان ينتظرها على أيدى الجماعة الإرهابية وأعادت للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها.

ثورة 30 يونيو والتنمية 

شهدت  ثورة يونيو  أكبر تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين فى أعمال العنف التى قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية فور إعلان الثورة لإزاحة حكم الإخوان.

لقد تحقق وبعد مرور 12 عام على ثورة الثلاثين من يونيو الكثير من الإنجازات، والنجاحات فى كل قطاع وجهة ، مرتكزة على دعائم قوية من التلاحم الشعبى والاصطفاف الوطنى لمجابهة التحديات.

مسيرة نحو البناء

واصلت ‬ثورة ‬يونيو ‬مسيرتها ‬فى ‬البناء ‬والإنجاز ‬بداية ‬من ‬قناة ‬السويس ‬الجديدة ‬وبناء ‬ملايين ‬الوحدات ‬السكنية ‬والمستشفيات ‬والمطارات ‬والأنفاق ‬العملاقة ‬تحت ‬قناة ‬السويس ‬والموانئ ‬والمصانع ‬الكبرى ‬ونهضة ‬عمرانية ‬وأكبر ‬شبكة ‬طرق ‬وكبارى ‬فى ‬كل ‬أنحاء ‬مصر ‬وتحديث ‬السكك ‬الحديدية ‬والنقل ‬والتوسع ‬فى ‬التعليم ‬وإقامة ‬العديد ‬من ‬الجامعات ‬الجديدة.

كما تم استكمال مسيرة البناء كبناء المدن ‬الجديدة ‬وعلى ‬رأسها ‬العاصمة ‬الإدارية ‬الجديدة ‬ومدن ‬العلمين ‬والمنصورة ‬الجديدة ‬والعديد ‬من ‬المدن ‬الأخرى ‬إضافة ‬لإقامة ‬تجمعات ‬سكنية ‬حديثة ‬بديلة ‬للعشوائيات ‬ودعم ‬دور ‬مصر ‬المحورى ‬فى ‬المنطقة ‬وفى ‬أفريقيا ‬وعلى ‬المستوى ‬الدولى .

 استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 

استطاعت الدولة الوصول إلى كافة المواطنين من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التى تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا، وتشمل التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية، وكذلك التنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومى والسياسة الخارجية والصحة.

غيرت هذه المشروعات القومية العملاقة وجه مصر وحسنت حياة المواطنين فى كل القرى والمحافظات، عبر اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل إنهاء قوائم الانتظار التى تكلفت المليارات و١٠٠ مليون صحة التى قضت على فيروس سى والعديد من المبادرات الصحية الأخرى إضافة الى مشروع تكافل وكرامة لرعاية الأسر الفقيرة وإقامة مناطق جديدة بديلة للعشوائيات وغيرها من المشروعات الاجتماعية وآخرها حياة كريمة لتطوير حياة الإنسان فى الريف المصرى.

كما عملت الدولة على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وبناء جمهورية جديدة تصنع المستقبل لأبناء الوطن وتحفظ وتصون الأجيال القادمة.

الجماعة الإرهابية استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 مصر 2030 ثورة يونيو ثورة 30 يونيو

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