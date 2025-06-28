إنجازات وتحديات ثورة 30 يونيو.. ندوة تثقيفية بقصور الثقافة بالإسكندرية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

تضمنت الفعاليات ندوة بقصر ثقافة الشاطبي، بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إنجازات وتحديات"، بمشاركة اللواء وهبي الشورى، والدكتور إبراهيم رجب، دكتوراه في الفلسفة، وبحضور الفنان محمد شحاتة، مدير القصر.

أدار الندوة د. أحمد طنطاوي، الرئيس السابق للإدارة المركزية للإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، واستهلها بعرض تحليلي لمراحل ما قبل الثورة، وما شهدته تلك المرحلة من أعمال تخريبية ومخططات إرهابية هدفت إلى السيطرة على مفاصل الدولة، مؤكدا أن وعي الشعب المصري وحرصه على وحدة صفوفه مع الجيش والشرطة كانا العامل الحاسم في إفشال تلك المحاولات.

من ناحيته، تناول اللواء وهبي الشوري في كلمته التضحيات الجليلة التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في مختلف ربوع مصر، مشيرا إلى أن وحدة الشعب المصري بمختلف فئاته كانت ولا تزال هي السلاح الأقوى في مواجهة الأعداء، فطبيعة الشعب الوطنية ترفض أي تدخل خارجي أو المساس بتراب الوطن.

واختتمت الندوة بحديث للدكتور إبراهيم رجب عن الهوية المصرية الراسخة، التي شكلت على مدار التاريخ درعا منيعا في وجه كافة المخططات الخارجية، مؤكدا على ضرورة حماية الوطن ومواصلة عمليات البناء والتنمية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أقامت مكتبة النزهة، محاضرة بعنوان "أثر التطور التكنولوجي على ترشيد الاستهلاك"، تحدثت خلالها الباحثة زينب محمد محمد طه، عن الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدولة، ومصادر الطاقة المختلفة، ودورها في دعم الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي.

كما أشارت إلى دور التكنولوجيا الحديثة في ترشيد استهلاك الموارد، موضحة أمثلة عملية لذلك، مثل استخدام حساسات الحركة في وحدات الإضاءة لتوفير الكهرباء، والأجهزة التي تعمل تلقائيا لتقليل هدر المياه، مؤكدة على أهمية الترشيد كونه أصبح ضرورة حتمية للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

أعقب المحاضرة ورشة تصميم لوحات فنية لعناصر عن أعماق البحار باستخدام الألوان الخشبية، إشراف الفنانتين مروة محمد وشيماء الغريب.

وشهدت الأنشطة الصيفية المقدمة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني، ورشة لتصميم وتحريك عرائس خيال الظل، تدريب الفنان شادي أبو شهبة، بقصر ثقافة الشاطبي، وفي ورشة القصة القصيرة، تحدث الأديب علاء أحمد، عن مدارس القصة القصيرة القديمة والمعاصرة، مع مناقشة قصة "زعبلاوي" للأديب الكبير نجيب محفوظ، وقصة "أحمد المجلس البلدي" ليوسف أدريس.

وفي مرسم المواهب بقصر ثقافة الأنفوشي أقيمت ورشة لتعليم رسم الأسماك تدريب الفنانة شاهندة غريب، ونفذ بيت ثقافة أبو قير، ورشة تعليم أساسيات الرسم بمدرسة عزيز أباظة الابتدائية،

تدريب الفنانة نهى أحمد.

وفي بيت ثقافة ٢٦ يوليو تجدد اللقاء مع ورشة تعليم أساسيات الخط العربي للدكتور مجدي مرزوق، وشهدت تدريبات على كتابة الحروف العربية بخط النسخ، كما أقيمت ورشة تصميم لوحات لعناصر نباتية بألوان الجواش، تدريب الفنانة فيروز مسعد.

فيما نفذ بيت ثقافة القباري ورشة عمل إكسسوارات، بدار الصفا لذوي الهمم، تدريب هند محمد.

هذا وتستمر فعاليات الورش الفنية والأدبية طوال فترة الإجازة الصيفية للجمهور، بالمجان، من خلال المواقع الثقافية التابعة على مستوى المحافظة.