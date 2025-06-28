الحرب على الوعي.. كيف تسعى منصات الإخوان لتزييف الحقائق؟

منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، شهدت الدولة المصرية تصاعدًا ملحوظًا في الأنشطة الإرهابية التي استهدفت مؤسساتها ومواطنيها.

كيف تسعى منصات الإخوان لتزييف الحقائق؟

وتورطت الجماعة عبر أذرعها المسلحة، في إنشاء تنظيمات متطرفة مثل "حسم"، "لواء الثورة"، "المقاومة الشعبية"، و"العقاب الثوري".

ودعت تلك الجماعات إلى استهداف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش، والشرطة، والقضاء، ووسائل الإعلام.

من الفوضى إلى الأكاذيب أدوات الجماعة لتزييف وعي الرأي العام

ولم تقتصر تحركات الجماعة على العمل المسلح، بل امتدت إلى ساحة الإعلام عبر منصات وقنوات خارجية ممولة، حاولت تضخيم الأزمات وبث الشائعات لضرب الروح المعنوية للمواطنين وزعزعة الثقة في الدولة.

محاور الحرب الإعلامية

أحد أبرز محاور الحرب الإعلامية تمثل في أزمة جائحة "كورونا"، إذ روجت منصات الجماعة لفشل الإجراءات الصحية في مصر، متجاهلة إشادات منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية بجهود الدولة ونجاحها في السيطرة على الوباء بمعدلات إصابة ووفيات أقل من كثير من الدول ذات البنية الصحية الأقوى.

كما اتجهت هذه المنصات إلى استغلال ملف "سد النهضة"، متهمة الدولة بالتفريط في حقوق مصر المائية خلال فترة توقيع اتفاق المبادئ عام 2015، رغم أن التحركات المصرية أثبتت التزام الدولة بالحفاظ على مصالحها عبر المسارات التفاوضية والضغط الدولي.

تشويش على دور مصر الإقليمي

لم تسلم السياسة الخارجية المصرية من محاولات التشويه الإخوانية، خاصة ما يتعلق بالملف الليبي، فقد عمدت منصات الجماعة إلى التقليل من أهمية الدور المصري في تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأرضية للحوار بين الأطراف الليبية، ونجحت في الدفع نحو الحل السياسي عبر مسارات التفاوض.

تشويه الإصلاح الاقتصادي

الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها مصر منذ 2016، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، كانت هدفا لحملات تحريضية ضخمة من قبل إعلام الجماعة، ركزت على الآثار السلبية قصيرة المدى، وتجاهلت إشادات المؤسسات الدولية مثل "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، التي رفعت تصنيف مصر الائتماني، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتجفيف منابع تمويل الكيانات التابعة للتنظيم داخل مصر وخارجها.

كما حاولت الجماعة تضليل الرأي العام بشأن القروض الخارجية وتعديل منظومة الدعم، إلا أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الدولة، والتحسن المستمر في بيئة الأعمال، أجهضت تلك الحملات وقللت من تأثيرها.

الهجوم على تطوير البنية التحتية

ولم تتوقف محاولات التشكيك عند السياسات الاقتصادية، بل طالت مشاريع البنية التحتية، في قطاعات الطرق والنقل.

وركزت منصات الجماعة الإرهابية على أسعار الخدمات الجديدة، متجاهلة حجم الإنجازات التي تمت على الأرض، مثل افتتاح محاور مرورية جديدة، وتحديث مرفق النقل العام، وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي ساهم في تسهيل حركة المواطنين بشكل ملموس.