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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب النيابات والمحاكم: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من الجماعات المتطرفة

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
الديب أبوعلي

تقدم كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بالتهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ومؤسسات الدولة الوطنية بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة 30 يونيو والتي أعادت لمصر وحدتها وجسدت ملحمة وطنية من التلاحم الشعبي لإنقاذ الدولة من براثن الفوضى والإرهاب.

وأكد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم - خلال تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو هي لحظة فارقة في تاريخ الوطن وكانت شرارة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة بسواعد ابناء الوطن ودعم عملية الاستقرار.

وأشار: في ظل التداعيات الخطيرة التي تواجه المنطقة من صراعات وحروب اقليمية واسعة النطاق، كانت حالة الاستقرار التي نتجت عن ثورة 30 يونيو بمثابة حائط الصد ضد كل مخططات التخريب والتقسيم، وبفضل الثورة تم تفويت الفرصة علي الجماعات المتطرفة تنفيذ مخططاتهم التخريبية.

وأضاف: ما تنعم به مصر اليوم من استقرار وأمن هو نتاج تضحيات أبناء الشعب من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو هي رمز للوعي الوطني والالتزام بمستقبل أفضل.

وبحسب كريم فقد نجحت الثورة في استعادة مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية، وذلك بعد وقت طويل من الاضطرابات التي هددت أمن الوطن وسلامة مواطنيه، مؤكدا أنها كانت رسالة قوية بأن الشعب المصري لا يقبل بديلاً عن الكرامة والحرية والعدالة التي نادت بها الثورة وعملت علي تنفيذها.

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