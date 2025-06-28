حماة الوطن يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

يتقدم حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.

ويؤكد الحزب أنه في هذه المناسبة نتذكر حالة التلاحم بين أطياف الشعب المصري، في رفض اختطاف الوطن من قبل الجماعات الإرهابية التي سعت لجر البلاد إلى مستنقع الظلام والمصير المجهول.

ويشير حماة الوطن، إلى أن ما تنعم به مصر في هذه المرحلة من الاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من توترات إقليمية ونزاعات متعددة، بوجود جيش قوي قادر على صون مقدرات البلاد، والحفاظ على أمنها القومي، أحد أهم نجاحات ثورة 30 يونيو.

ويدعو حزب حماة الوطن، أبناء مصر لاستمرار حالة الترابط والالتفاف حول القيادة السياسية، ودعم القوات المسلحة من أجل الحفاظ مستقبل البلاد، ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها على كافة المستويات.