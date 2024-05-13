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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: حلف الناتو يستخدم أوكرانيا أداة ضد روسيا

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يستخدم أوكرانيا كأداة ضد روسيا، ولا يهتم بمستقبل البلاد أو شعبها.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لزاخاروفا ردا على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الذي قال إنه لن يكون من المنطقي إعادة بناء أوكرانيا إذا تعرضت للهزيمة

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "بالنسبة له، أوكرانيا هي أداة لتنفيذ سياسة الناتو المناهضة لـ روسيا".

وأعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن ستولتنبرج مهتم بمستقبل أوكرانيا فقط في سياق المواجهة مع روسيا، في حين أنه "لا يهتم على الإطلاق" بمستقبل الأوكرانيين.

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