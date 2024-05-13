لافروف: روسيا مستعدة إذا أراد الغرب القتال من أجل أوكرانيا في ساحة المعركة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن القوات جاهزة إذا أراد الغرب محاربة روسيا على الأرض في أوكرانيا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، قال لافروف إن روسيا مستعدة إذا أراد الغرب القتال من أجل أوكرانيا في ساحة المعركة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف تصريحاته بعد تحذير مماثل من الكرملين الأسبوع الماضي، إذ أكدت موسكو أن إرسال قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا قد يكون أمرا خطيرا للغاية، وأنها تراقب عن كثب التماسا أوكرانيا يدعو إلى مثل هذا التدخل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر الالتماس الخاص بطلب نشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بمثابة استفزاز خطير.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "نعتقد أن هذا ليس أقل من استفزاز شنيع، وبالتأكيد، نحن نتابع الوضع عن كثب"، مشددا على أن "نظام كييف لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق".

وتم نشر الدعوة لجلب القوات الأجنبية إلى أوكرانيا على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني أمس الثلاثاء، ومن خلاله يطالب زيلينسكي بإرسال طلبات لنشر القوات في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.