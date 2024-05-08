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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه تحذيرا شديدا إلى ماكرون بعد تصريحاته بنشر قوات فرنسية بأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه إذا تم نشر القوات الفرنسية في منطقة الصراع في أوكرانيا، فإنها ستصبح حتما هدفا للجيش الروسي.

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أنه "إذا انتهى الأمر بالفرنسيين في منطقة الصراع، فسيصبحون حتما هدفا للقوات المسلحة الروسية، وأعتقد أن باريس تدرك أن هذا سيكون هو الحال".

ووفقا للمتحدثه باسم الخارجية الروسية، فإن الخطاب العدائي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا يرفضه العديد من حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فحسب، بل أيضا من قبل الغالبية العظمى من المواطنين الفرنسيين".

وأضافت: "أعتقد أنهم وقعوا ضحية عدم اليقين الاستراتيجي لدى ماكرون لأنهم في حيرة من أمرهم بشأن ما يتحدث عنه، لكنهم يدركون أن كل هذا الخطاب خطير وعدواني للغاية، والآن يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الفرنسيين".

وتابعت زاخاروفا: "نحن لسنا مندهشين على الإطلاق من كيفية تلاعب باريس بهذه القصة المملة حول كون روسيا تشكل تهديدًا لفرنسا وأوروبا بأكملها أو كيف تُبذل محاولات لتبرير إنفاق مليارات اليورو على الحرب الهجين التي يشنها الغرب ضد روسيا في أوكرانيا.

وفي مقابلة سابقة مع مجلة الإيكونوميست، توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا طلبت كييف ذلك أو إذا اخترقت القوات الروسية الخطوط الأمامية. 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن تلك التصريحات تمثل جولة غير مسبوقة من التوترات.

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