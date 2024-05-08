الخارجية الروسية تحذر ماكرون من الدخول في أوكرانيا.. وتعليق على غزو رفح

علقت وزارة الخارجية الروسية على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات فرنسية محتملة إلى أوكرانيا، برفضها لذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الوزارة أنّ القوات الفرنسية في حال حدوث ذلك وذهابها لأوكرانيا ستصبح أهدافًا مشروعة للجيش الروسي، بل حتى وإن ظهرت في منطقة الصراع بأوكرانيا.

وكان قد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، معتبرًا في مقابلة نشرتها "ذي إيكونوميست"، أنه ينبغي "طرح هذه القضية" في حال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" وفي حال طلبت كييف ذلك.

وحول فلسطين فقالت الخارجية الروسية “نطالب بالالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي تزامنا مع بدء العملية الإسرائيلية في رفح”.

واعتبرت أن العملية الإسرائيلية في رفح عامل إضافي لزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط .