وسط هجمات روسيا.. أوكرانيا تستبدل القائد العسكري المسؤول عن خاركيف

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن أوكرانيا استبدلت القائد العسكري المسؤول عن خاركيف وسط الهجوم الروسي.

وفي وقت سابق، أكد حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف أن روسيا تهاجم بمجموعات صغيرة لتوسيع جبهة القتال، لافتًا إلى أن الموقف صعب.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، قال سينيهوبوف إن هناك خطرًا لانتشار القتال ببلدات جديدة، مشيرًا إلى أن الوضع صعب.

وبدأت روسيا يوم الجمعة عملية توغل عبر الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا في منطقة خاركيف.

وأكد سينيهوبوف أن هناك قصفًا هائلًا بمدينة فوفشانسك، مع هجمات أيضًا على بلدات أخرى في خاركيف مثل لوكيانتسي وبوجروفاتكاتا.

وأضاف أنه تم إجلاء نحو 5762 شخصا.