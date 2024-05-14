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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل شخصية أمير عيد في مسلسل دواعي السفر

صدى البلد

كشفت منصة WATCH IT عن بوستر دعائي جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، والشخصية التي يقدمها النجم أمير عيد ضمن أحداث العمل، والذي من المقرر عرض أولى حلقاته غدا.

 

ونشرت المنصة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، بوستر حديث لأبطال العمل ويتضمن صورة أمير عيد والذي يقدم شخصية “على”.

وفي وقت لاحق كانت قد طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الرسمي لـ مسلسل “دواعي السفر” والنجوم المشاركة في العمل، والذي يقوم ببطولته أمير عيد، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وكتبت المنصة الرقمية Watch it في منشور حمل بوستر خاص لأحمد فاضل معلقًة عليه: "انتظروا سمير في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض ابتداءً من 15 مايو".

 

وسيطر على البرومو مسلسل “دواعي السفر”، أنه يعرض الأمراض النفسية على أحداث المسلسل، بشكل خاص مرض الاكتئاب، حيث يعاني بعض أبطال العمل من الاكتئاب، وتعمل الفنانة نادين طبيبة أمراض نفسية، والتي قالت خلال البرومو: “بيجيلي حالات كتير عندهم اكتئاب.. سبب اكتئابهم إنهم مش حاسين بأهميتهم”.

 

بالإضافة لظهور المؤلفة مريم نعوم كممثلة لأول مرة في مسلسل دواعي السفر، حيث ظهرت خلاله في لقطة سريعة، وهي مشاركتها التمثيلية الأولى.

امير عيد مسلسل دواعي السفر

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