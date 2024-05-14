خبير: محاولات اختراق بيانات المؤسسات لا تتوقف.. ومصر تنجح فى صد الهجمات

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه كلما تخرج أداة جديدة للاختراق، كلما يخرج أدوات جديدة للحماية، وبالتالي هذا يجعل المخترقين يطورون من أدواتها والآليات التي تستخدم لاستهداف الأشخاص والمؤسسات خاصة مثل المؤسسات الصحية والمؤسسات الخاصة بالمواطنين.

وأضاف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، أن الهدف من إختراق تلك المؤسسات هي جمع البيانات والمعلومات ونشرها على الإنترنت، موضحا أنه كان هناك محاولات لهجوم البيانات الخاصة بوزارة الصحة ولكن لم تتم.

وتابع المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات: “تلك الهجمات تتم كل يوم ودقيقة على مؤسسات الدولة ويتم ضبطها.. وأصبحت من ضمن آليات الشركات أن يقوم بعمل إختبار إختراق وتأتي بشركة متخصصة فى الأمن السيراني.. وهناك محاولات للاختراق فى مصر ولكن لا يوجد ما تم اختراقه بالفعل”.