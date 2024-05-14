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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستشفى الأطفال التخصصي بالأقصر تنجح في الحصول على الحد الأقصى للاعتماد الدولي

صدى البلد

نجح مستشفى الأطفال التخصصي (بالعديسات) بالأقصر أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في الحصول على درجة الاعتماد القومية و المعترف بها من الاسكوا العالمية .

حيث نجح المستشفى في الحصول علي أعلي درجات الإعتماد ، لثلاث أعوام متتالية وهذا طبقا لمعايير الاعتماد القومية للنسخة المحدثة GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مما يعني مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية

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جدير بالذكر أيضا أن مستشفى الأطفال قد لقبت في الآونة الأخيرة  "بمستشفي إنقاذ الحياة" لتوفيرها خدمة دعامة القلب علي مدار 24 ساعة.

كما تفرد قسم الخدمات القلبية فيها أيضا بأول وحدة تصوير قلبي متعدد المقاطع في محافظة الأقصر وذلك بالتعاقد مع خبراء من الفريق الطبي لمؤسسة مجدي يعقوب للتصوير القلبي والقسطرة والتي تأتي أيضا في إطار قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الثلاثة والسبعون( 73) بالموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لزيادة القدرة الاستيعابية علي إجراء تدخلات وجراحات القلب المعقدة لمرضي الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر وأسوان.

مستشفي الاطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر والتي تستقبل خاصة حالات الأطفال من عمر يوم وحتي 18 عام تم إنشاؤها حديثا علي مساحة تقريبية أكثر من 16 الف متر مربع وبطاقة استيعابية لأكثر من 112 سريرا.

و تقدم المستشفي خدمات الطوارئ والعناية و جراحة الاطفال بالاضافه إلي الأقسام الداخلية والعيادات التخصصية المختلفة للاطفال في أكثر من 20 تخصص.

حيث تضم المستشفي 
26 سرير لعنايه الاطفال من مختلف الأعمار بالإضافة إلى أكثر من 40 سرير إقامة اطفال بالاقسام المختلفة من عمليات و باطنة وجراحة عظام و صدرية وأنف واذن 
كما تقدم مستشفي الاطفال عيادات تخصصية ايضا هامة لخدمة الاطفال مثل عيادة الغدد الصماء والسكر ، وعيادة أمراض الدم والأمراض  الوراثية و هرمون النمو وعيادة التغذية و قلب الاطفال وعظام الاطفال وأنف واذن و نفسية وعصبية وغيرها من الاقسام والخدمات التخصصية بجانب خدمة عيادة التخاطب والسمعيات وتنمية المهارات وكذلك العلاج الطبيعي.

 

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