محافظ الأقصر يتسلم علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ، وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد والاعلامي ايمن بدرة الامين العام للاتحاد في حضور الاستاذ محمد عبد الفتاح ادم السكرتير العام والاستاذ صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر ، حيث تسلم المحافظ علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٤ الذي فازت به الاقصر واعتمدته جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعه الاخير مارس الماضي ، واعرب المستشار مصطفى ألهم عن سعادته بهذا التكريم الذي حظيت به الاقصر عاصمة مصر القديمة ومهد حضارتها ، ووجه الشكر الى الامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد ابو الغيط ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي لرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والاتحاد العربي للثقافة الرياضة ، مشيدا بفكرة تنظيم جائرة سنوية لاختيار مدينة عربية لتكون عاصمة للثقافة الرياضية العربية بهدف دعم المدن التي تولى اهتماما خاصا بالرياضة والثقافة وتعمل من خلالهما لدعم مسيرة الوطن في التنمية المستدامة ، وهو الدور الذي تقوم به الاقصر منذ نشأتها قبل اكثر من ثلاثة الاف عام ، وجدران المعابد خير شاهد على ذلك ، ورحب المحافظ بالوفود العربية المنتظر مشاركتها في فعاليات أنشطة عاصمة الثقافة الرياضية العربية معبرا عن سعادة الاقصر باستقبال شباب العرب ليتعرفوا على تاريخها وحضارتها وأثارها ، وليتعرفوا على اشقاءهم شباب مصر ليتبادلوا الافكار الابداعية التي تشكل وجدانهم وتحفظ هويتهم العربية الاصيلة

حضر اللقاء الكابتن اسامة عبد الراضي المدير الفني لقطاع جنوب الصعيد لكرة القدم والكابتن عادل فخري المدير التنفيذي لفرع كرة القدم بالاقصر

ودار حوار ثقافي رياضي رائع بين الحضور والمحافظ تطرق الى ضرورة نشر قيم الرياضة النبيلة ومجابهة التعصب والشعب ، وتطرق لتاريخ مصر الرياضي الذي يعكس ايمانها بالرياضة وتسامحها

وصرح الاعلامي اشرف محمود بأن الانشطة ستكون في الاسبوع الاخير من اغسطس المقبل ، ويتزامن معها اطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات وتضم الانشطة ماراثون في طريق الكباش تشارك فيه الوفود العربية الى جانب قيادات المحافظة والشباب والرياضة وجامعة الدول العربية ومؤتمر ثقافي بعنوان ثقافتنا هويتنا وبرنامج سياحي ورياضة ترفيهية