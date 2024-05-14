هبوط المروحية 669 إلى القدس المحتلة محملة بإصابات خطيرة خلال معارك غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المعارك المستمرة في غزة لكنها لم تكشف عن أي أعداد.



وعادة ما يتم نقل الجنود على المروحيات في الحالات التي تكون في الأغلب خطيرة وبعد عملية مقاومة شديدة.

وذكرت الأنباء بهبوط مروحية تابعة للوحدة 669 في مستشفى بالقدس المحتلة تنقل جنودا أصيبوا خلال المعارك في غزة .

ولاتشير إسرائيل إلى الإعداد التقديرية لجنودها القتلى والجرحى على الأرض بل تنشر الأعداد التي تقول انها صحيحية.

وخلال الأمس شنت كتائب القسام ومجموعات أخرى عمليات قوية ضد الاحتلال وقالت تقديرات المقاومة أن العدد من القتلى من المحتمل أن يكون كبيرا.

واليوم قالت كتائب القسام المقاومة أنها قصفت قوات العدو الموجودة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف هاون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة صهيونيتين بعبوتي شواظ بمنطقة حي السلام شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما قام الاحتلال بقصف مدفعي عنيف قرب مدرسة شهداء الزيتون وسط حي الزيتون جنوب مدينة غزة و غارة إسرائيلية على وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيدا و234 مصابا خلال 24 ساعة.

وأردفت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35173 شهيدا و79061 مصابا منذ 7 أكتوبر.