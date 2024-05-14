عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط المروحية 669 إلى القدس المحتلة محملة بإصابات خطيرة خلال معارك غزة

نقل جنود الاحتلال
نقل جنود الاحتلال المصابين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المعارك المستمرة في غزة لكنها لم تكشف عن أي أعداد.
 

وعادة ما يتم نقل الجنود على المروحيات في الحالات التي تكون في الأغلب خطيرة وبعد عملية مقاومة شديدة.
وذكرت الأنباء بهبوط مروحية تابعة للوحدة 669 في مستشفى بالقدس المحتلة تنقل جنودا أصيبوا خلال المعارك في غزة .

ولاتشير إسرائيل إلى الإعداد التقديرية لجنودها القتلى والجرحى على الأرض بل تنشر الأعداد التي تقول انها صحيحية.
وخلال الأمس شنت كتائب القسام ومجموعات أخرى عمليات قوية ضد الاحتلال وقالت تقديرات المقاومة أن العدد من القتلى من المحتمل أن يكون كبيرا.
واليوم قالت كتائب القسام المقاومة أنها قصفت قوات العدو الموجودة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف هاون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة صهيونيتين بعبوتي شواظ بمنطقة حي السلام شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما قام الاحتلال بقصف مدفعي عنيف قرب مدرسة شهداء الزيتون وسط حي الزيتون جنوب مدينة غزة و غارة إسرائيلية على وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيدا و234 مصابا خلال 24 ساعة.

وأردفت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35173 شهيدا و79061 مصابا منذ 7 أكتوبر.

 

ارتفاع عدد احتلال 24 ساعة 8 مجازر اصابات خطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

موضوعات متعلقة

تفاصيل استقالة ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية.. مفاجأة

كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال المتواجدة داخل معبر رفح

صواريخ زلزالية..سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان

طائرات مسيّرة إسرائيلية تطلق النار في حي الجنينة شرقي رفح

مسئول أمريكي: إسرائيل لن تحصل على نصر كامل في غزة

مزاعم كاذبة.. نتنياهو: أعضاء حماس يشكلون نصف عدد القتـ لى في غزة

هيومن رايتس ووتش: لا يوجد مكان آمن في غزة

مسؤول إسرائيلي يحذر من انزلاق تل أبيب في حرب استنزاف طويلة

ترشيحاتنا

الصحف الاماراتية اليوم| بلينكن يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة.. أنباء عن توغل دبابات إسرائيلية في مناطق سكنية شرق رفح.. قطر: العملية الإسرائيلية برفح أعادتنا للوراء في مفاوضات الهدنة

محامي ضحية صاصا: 100 جمل أو ألف دينار ذهب دية شرعية للتصالح

حماية المستهلك: نشن حملات رقابية لمتابعة انخفاض الأسعار ووزن الرغيف السياحي| خاص

نصاب يستولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية

توقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري

بحوث الصحراء ينفذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بسيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي صلاح في إطلالة جديدة على البحر

إشارات صامتة يرسلها جسدك لتعزز ثقتك بنفسك| تفاصيل

نص مقلية ومقرمشة .. تخزين البطاطس بطريقة البوم فريت

بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.. نسرين طافش بحالة نشاط بمصر

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-