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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد المقبل.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن العلاج بالفن

العلاج بالفن محاضرة
العلاج بالفن محاضرة بمكتبة الاسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان (العلاج بالفن)، تقدمها الأستاذة الدكتورة سارة مصطفى حبيبة؛ استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي بالفن التشكيلي، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الأحد المقبل، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.


تناقش المحاضرة أهمية العلاج بالفن خاصةً الرسم والأداء الحركي ومدى أهميته في التأثير على سلوك الفرد، بالإضافة إلى أن بجانب العلاج الدوائي والجلسات النفسية يأتي العلاج بالفن كأحد أهم العلاجات التكميلية التي تستهدف مساعدة الفرد. 

وسوف يتم تناول الأبحاث التي أثبتت أن العلاج بالفن يتيح للفرد الفرصة لأداء عمل كامل مما يؤدي إلى شعوره بقيمته وتقديره لذاته، ومن خلال الأنشطة الفنية يمكن للفرد أن يعبر عن شعوره ويتعلم التعامل مع الأشياء بطريقة مقبولة، ويمكن أن ينفِّس عن مشاعره القوية من خلال الاشتراك في الأعمال الفنية التي تُمكنه من تحويل أداؤه السلبي إلى إيجابي، كل ذلك بالإضافة إلى تحسين تواصله مع الآخرين. وسوف يتم تسليط الضوء على مميزات العلاج بالفن والتي منها أنه لا يشترط بالشخص أن يكون متقن للفن أو موهوب بالرسم حتى يستطيع ممارستها.


وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، مما يجعلها ذراعًا مُعينًا له في أركان حياته المختلفة، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية الصحة على قمة أولوياتها.

بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم، فإنها تحرص على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بندواتها ومحاضراتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمي وفكري وبصمة إيجابية في المجتمع وإضافة مستمرة مجددة ومسايرة لتغيرات العصر.

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