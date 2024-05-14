العام الماضي كان مؤلما للغاية.. بايدن يبعث رسالة لرئيس إسرائيل

بعث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، يهنئه فيه بيوم الاستقلال السادس والسبعين لإسرائيل ويتمنى عاما أكثر سلاما في المستقبل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وأشار بايدن في الرسالة، إلى أن الولايات المتحدة "فخورة بعلاقتنا الدائمة مع إسرائيل"، وسط علاقات متوترة في الأسابيع الأخيرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي بإيقاف شحنات الأسلحة إذا دفع جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر إلى رفح.

وتابع بايدن: "كان العام الماضي مؤلما للغاية، حيث عانت إسرائيل من أسوأ هجوم في تاريخها في 7 أكتوبر 2023،"، مضيفا: "لكن شعب إسرائيل أظهر قوة ومرونة هائلة".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "مؤيد لإسرائيل مدى الحياة"، ومشددا على أن "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت".

وأضاف بايدن: "أتطلع إلى استمرار دولنا في العمل معا لصياغة مستقبل أكثر إشراقا لجميع شعبنا".

كما أعرب عن أمله في "أن يجلب العام المقبل المزيد من السلام والفرح أكثر من المعاناة".