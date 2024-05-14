عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العام الماضي كان مؤلما للغاية.. بايدن يبعث رسالة لرئيس إسرائيل

بايدن ورئيس إسرائيل
بايدن ورئيس إسرائيل

بعث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي،  إسحاق هرتسوج، يهنئه فيه بيوم الاستقلال السادس والسبعين لإسرائيل ويتمنى عاما أكثر سلاما في المستقبل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وأشار بايدن في الرسالة، إلى أن الولايات المتحدة "فخورة بعلاقتنا الدائمة مع إسرائيل"، وسط علاقات متوترة في الأسابيع الأخيرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي بإيقاف شحنات الأسلحة إذا دفع جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر إلى رفح.

وتابع بايدن: "كان العام الماضي مؤلما للغاية، حيث عانت إسرائيل من أسوأ هجوم في تاريخها في 7 أكتوبر 2023،"، مضيفا: "لكن شعب إسرائيل أظهر قوة ومرونة هائلة".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "مؤيد لإسرائيل مدى الحياة"، ومشددا على أن "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت".

وأضاف بايدن: "أتطلع إلى استمرار دولنا في العمل معا لصياغة مستقبل أكثر إشراقا لجميع شعبنا".

كما أعرب عن أمله في "أن يجلب العام المقبل المزيد من السلام والفرح أكثر من المعاناة".

إسحاق هرتسوج الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة هرتسوج جو بايدن رئيس الاحتلال الإسرائيلي رئيس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

بعد الدولار والذهب| الحكومة توجه ضربة موجعة لـ 7 من مافيا الدواجن.. تفاصيل

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

احذر.. هذا الفعل عند إخراج الصدقة يبطل أجرها ومن تصرفات المنافقين

بطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك .. الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان ضربات ضد الحوثيين في اليمن .. أنصار الله تهدد باستهداف قواعدهم في المنطقة

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

ترشيحاتنا

سقوط قتلى وجرحى| القسام تنصب كمينا بنفق وتفجره في قوات صهيونية.. شاهد

تركيا تنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

الزراعة: متابعة حصاد وتوريد القمح للتأكد من عدم وجود أي عقبات

الكرملين يكشف مدى تأثير تغييرات وزارة الدفاع على الحرب بأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحبي الرقص وخايفة على ضهرك.. نصائح لسلامة العمود الفقري عند أدائه

نانسي صلاح في إطلالة جديدة على البحر

إشارات صامتة يرسلها جسدك لتعزز ثقتك بنفسك| تفاصيل

نص مقلية ومقرمشة .. تخزين البطاطس بطريقة البوم فريت

فيديو

انتبهي.. طريقتان في المشي تجعلانك فريسة للمتحـ.رش أو المغتصـ.ب| تعرفي عليهما

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-