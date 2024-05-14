محافظ جنوب سيناء يدعو السفير السعودي بالقاهرة لحضور نهائي سباقات الهجن بشرم الشيخ

دعا اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير دولة السعودية في القاهرة لحضور ختام سباقات الهجن بشرم الشيخ التي تجري بمضمار الهجن الدولي الشهر الجاري

جاء ذلك خلال استقبال السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية ، بمقر السفارة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.



تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين المملكة ومصر، وسبل تنميتها ، وتم ومناقشه التنسيق في مجال السياحة بين جنوب سيناء وخاصة المدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب وباقي المدن، والمدن السياحية السعودية.



وقام محافظ جنوب سيناء بتقديم دعوة للسفير السعودي لحضور ختام سباق الهجن المقرر إقامته أواخر الشهر الجارى بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ.



كما قام بتسليم دعوة لحضور الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي والاتحاد العربي للهجن وتم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين

يأتي هذا في إطار تفعيل أواصر التعاون المصرى السعودى المشترك والارتقاء بها.

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