سها جندي: فرص عمل بديلة للشباب للحماية من مخاطر الهجرة غير الشرعية

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير التأهيل والتدريب لإيجاد فرص آمنة للشباب مما يحميهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت بنادي الإدارة المحلية ببني سويف، ضمن برنامج الوزيرة الميداني لزيارة المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في 14 محافظة هي الأعلى تصديرا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة، مشيرة إلى التعاون بين الوزارة مع المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مبادرة "مراكب النجاة " لتنفيذ حملة طرق الأبواب في عدد من القرى بالمحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإقناع الأبناء داخل أسرهم بالعزوف عن قرار الهجرة غير الشرعية.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للمحافظ على حفاوة الاستقبال والجهد الكبير المبذول في مجال تعزيز التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، موجهة الشكر لكافة شركاء النجاح من المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والمركز المصري الألماني وجهاز تنمية المشروعات.

وأشارت إلى الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتوعية والإرشاد، فضلا عن ورش العمل بشأن التعامل مع سوق العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يعد هذا المركز أحد الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ينظم المركز دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم فيما يخص الهجرة النظامية.

من جانبه، أشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، نفذت خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيا وفنيا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية.

وأوضح أنه يجرى تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود في هذا القطاع المهم الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، لاسيما وأن قطاع المشروعات الصغيرة يعد أحد أبرز قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ مبادرة في هذا الشأن يشترك في تنفيذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، بجانب الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لصغار المستثمرين والشباب والأسر المنتجة سواء في القرية أو المدينة.

وتضمنت الندوة استعراض الجهود والأنشطة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وفرع المجلس القومي للمرأة في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والخطوات المنفذة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل، بجانب عرض ثلاث نماذج ناجحة لمشروعات صغيرة ( سيدات وشباب ) ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، حيث قام أصحابها بشرح تفاصيل مشروعاتهم منذ بداية التفكير في المشروع وحصولهم على التمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وجدية التيسيرات التي تقدمها لهم الدولة في عهد الرئيس السيسي.

وأثنى المحافظ على هذه النماذج التي تعد حافزا لاستنهاض همم وطاقات الشباب و تشجيعهم على اقتحام العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، مشيرًا إلى التيسيرات التى يقدمها الجهاز للراغبين فى إقامة مشروعات، والتي تشمل الخدمات التمويلية والتسويقية.

شارك بالندوة حسن زيطة رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة والتنفيذيين بالمحافظة والشباب .