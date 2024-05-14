كتائب القسام: استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 بمخيم جباليا

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس أنها نصبت كمينا في عين نفق تفجر في قوة هندسة صهيونية وأوقعت أفرادها بين ق.تيل وجريح في محيط محطة القدس شرق رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



كما بثت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، فيديو لاشتباكات بين مقاتليها وقوات الاحتلال التي تشن هجوما على مخيم جباليا في قطاع غزة.

ويظهر مقاتلو الكتائب وهم يستهدفون دبابات وجنود جيش الاحتلال من مسافات قريبة، ومن وسط الأحياء والشوارع المدمرة بمخيم جباليا.



وأعلنت الكتائب في وقت سابق، أن “مقاتليها دمروا ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105″ وإيقاع طاقمها بين قت.يل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.