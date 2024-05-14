كامل الوزير في حوار مفتوح مع أحمد موسى من ميناء السخنة

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم وغدًا الأربعاء، من ميناء السخنة، وإجراء حوار هام مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل.



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من ميناء السخنة، إن الدولة تنفذ مشروعات تنموية من أجل المستقبل، بمساحة ميناء السخنة تصل إلى 25 كيلو مترا.



ولفت أحمد موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستكون مركزا للوجيستيات والتجارة العالمية، مشيرا إلى أن مصر جزء من حركة التجارة العالمية التى تحقق المليارات.



وأوضح أن تداول الحاويات والترانزيت يمكنه تحقيق 30 مليار دولار سنويا، وبالفعل مصر بدأت تعمل في تجارة تداول الحاويات والترانزيت لكونها مصادر مهمة للعملة الصعبة وربما أعلى من السياحة.



واستطرد أحمد موسى، أن أعمال الحفر في أرصفة ميناء السخنة تهدف إلى استقبال السفن العملاقة التي تحتاج أعماق كبيرة في الموانيء التي ترسو بها.