بشرى سارة.. أحمد موسى: 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه في الماضي لم تكن هناك خدمات تقدم للسفن العملاقة في ميناء السخنة، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تدر دخلا كبيرا ضعف رسوم العبور.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن السفينة الواحدة المارة من ميناء السخنة تنقل 24 ألف حاوية بحمولة 130 ألف طن.

ولفت إلى أن مصر تنفذ شبكة متطورة من الموانئ البحرية تسهم في زيادة العملة الصعبة ودخل مصر، قائلا: نحتاج كل عام 900 ألف فرصة عمل سنويا.

وقال إن الرئيس السيسي حريص على توفير فرص عمل للمصريين من خلال المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون فرصة عمل توفرها وزارة النقل للمصريين.

وأكد أن هناك 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية عملاقة لتوفير فرص عمل للمصريين.

