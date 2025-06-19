قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تحديد جنس المولود حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
مرور 70 دقيقة | بالميراس يحافظ علي تقدمه بهدفين نظيفين أمام الأهلي
طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين من التليفون
شركات الطيران الأمريكية تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
الإعلاميين تستدعي خيري رمضان للتحقيق بناءً على توصية من مرصدها
صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447.. اعرف هتبقى يوم إيه
لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء
إخلاء سبيل المذيع الفرفوش بكفالة 20 ألف جنيه
البيت الأبيض: لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي
الدفاع الجوي الإسرائيلي.. أسطورة صنعتها دولة الاحتلال وكشفت عورتها إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ظريف: يجب محاكمة غروسي لتواطئه في قتل مدنيين إيرانيين

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
مريم هاني

طالب وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، متهمًا إياه بالتواطؤ في جرائم أدت إلى مقتل مدنيين إيرانيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

طلب بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "X"، نقلته وكالة "تسنيم" الدولية، اعتبر ظريف أن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "غير مسؤول ومليئًا بالمغالطات"، مشيرًا إلى أنه ألحق "أضرارًا لا تعوض بمكانة الوكالة". وأضاف أن التقرير استخدم كذريعة لشن الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين في إيران.

ورأى ظريف أن أداء غروسي أسهم في "تشويه الحقيقة وتقويض حيادية الوكالة الدولية"، ما جعلها، وفق تعبيره، أداة بيد أطراف معتدية لتنفيذ "مخططات غير مشروعة" ضد بلاده.

اتهام وزارة الخارجية الإيرانية لغروسي

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بتحويل الوكالة إلى "شريك في الحرب الظالمة والعدوانية" ضد إيران، معتبرةً أن مواقفه الأخيرة تمثل "خيانة لنظام عدم الانتشار النووي". 
 

وجاء ذلك في تصريح شديد اللهجة نشره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة "X " (تويتر سابقًا)، والذي نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال بقائي إن غروسي حول الوكالة إلى "أداة بيد دول غير ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار"، تهدف إلى "سلب الحقوق الأساسية للدول الأعضاء" استناداً إلى المادة الرابعة من المعاهدة، والتي تضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وانتقد بقائي ما وصفه بـ"الاعتراف المتأخر" من غروسي بعدم وجود أدلة على سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مدير الوكالة تعمّد إخفاء هذه الحقيقة في تقريره الأخير، الذي وصفه بأنه "منحاز"، ومهّد لصدور قرار ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية.

وأشار إلى أن هذا القرار استخدم لاحقًا كـ"ذريعة" من قبل "كيان محتل ومجرم حرب"، في إشارة إلى إسرائيل، لشن "عدوان غير قانوني على منشآت إيران النووية السلمية".

وتساءل المتحدث الإيراني عن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء "الحرب الإجرامية"، قائلاً: "هل هذه هي المعايير التي يُقاس بها أداء موظف دولي يُفترض به قيادة منظمة أممية؟"، مضيفاً أن “الروايات المضللة لها عواقب مدمرة، ويجب أن تتحملوا مسؤوليتها... هل تبقى أي ضمير حي؟!”

وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العدوان الإسرائيلي إيران وزارة الخارجية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

ترشيحاتنا

شانجان الجديدة

مواصفات سيارة شانجان الجديدة: Uni-V وEado Plus

موسى جورج

ما لا تعرفه عن برنامج الابتكار لسامسونج العالمية

بطارية الهاتف

توقف عنها فورا.. 5 أخطاء في شحن البطارية تقصر عمرها الافتراضي

بالصور

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

تحذير.. 5 عادات سيئة تضر بصحة المفاصل

المفاصل
المفاصل
المفاصل

4 أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب لك التسمم الغذائي.. احذرها

أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي

فيديو

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد