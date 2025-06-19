ظريف: يجب محاكمة غروسي لتواطئه في قتل مدنيين إيرانيين

طالب وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، متهمًا إياه بالتواطؤ في جرائم أدت إلى مقتل مدنيين إيرانيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

طلب بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "X"، نقلته وكالة "تسنيم" الدولية، اعتبر ظريف أن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "غير مسؤول ومليئًا بالمغالطات"، مشيرًا إلى أنه ألحق "أضرارًا لا تعوض بمكانة الوكالة". وأضاف أن التقرير استخدم كذريعة لشن الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين في إيران.

ورأى ظريف أن أداء غروسي أسهم في "تشويه الحقيقة وتقويض حيادية الوكالة الدولية"، ما جعلها، وفق تعبيره، أداة بيد أطراف معتدية لتنفيذ "مخططات غير مشروعة" ضد بلاده.

اتهام وزارة الخارجية الإيرانية لغروسي

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بتحويل الوكالة إلى "شريك في الحرب الظالمة والعدوانية" ضد إيران، معتبرةً أن مواقفه الأخيرة تمثل "خيانة لنظام عدم الانتشار النووي".



وجاء ذلك في تصريح شديد اللهجة نشره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة "X " (تويتر سابقًا)، والذي نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال بقائي إن غروسي حول الوكالة إلى "أداة بيد دول غير ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار"، تهدف إلى "سلب الحقوق الأساسية للدول الأعضاء" استناداً إلى المادة الرابعة من المعاهدة، والتي تضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وانتقد بقائي ما وصفه بـ"الاعتراف المتأخر" من غروسي بعدم وجود أدلة على سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مدير الوكالة تعمّد إخفاء هذه الحقيقة في تقريره الأخير، الذي وصفه بأنه "منحاز"، ومهّد لصدور قرار ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية.

وأشار إلى أن هذا القرار استخدم لاحقًا كـ"ذريعة" من قبل "كيان محتل ومجرم حرب"، في إشارة إلى إسرائيل، لشن "عدوان غير قانوني على منشآت إيران النووية السلمية".

وتساءل المتحدث الإيراني عن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء "الحرب الإجرامية"، قائلاً: "هل هذه هي المعايير التي يُقاس بها أداء موظف دولي يُفترض به قيادة منظمة أممية؟"، مضيفاً أن “الروايات المضللة لها عواقب مدمرة، ويجب أن تتحملوا مسؤوليتها... هل تبقى أي ضمير حي؟!”