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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير.. 5 عادات سيئة تضر بصحة المفاصل

المفاصل
المفاصل
اسماء محمد

تعد آلام المفاصل من أكثر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار ولكن هناك بعض الأخطاء التى تضر المفاصل وتسبب هذه الآلام دون أن نشعر.

إليك بعض العادات السيئة التي يجب عليك تجنبها، لأنها قد تشكل خطراً على صحة المفاصل وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ hmccentre”

زيادة الوزن

تتحمل العديد من مفاصل الجسم، بما في ذلك الركبتين والوركين والعمود الفقري، وزن الجسم بأكمله. يعمل غضروف المفاصل كممتص صدمات أساسي، وتزيد زيادة الوزن من الحمل الواقع على المفاصل الحاملة للوزن (بما في ذلك الركبة والعمود الفقري)، وتساهم  في تلف الغضروف وفي الواقع،  فإن حمل  10 أرطال  فقط من الوزن الزائد  يزيد القوة على الركبة  بمقدار 13-27 كيلوجرامًا مع كل خطوة .

الوزن

عادات الأكل غير الصحية

يتطلب الحفاظ على صحة المفاصل اتباع نظام غذائي صحي. فعدم تناول كميات كافية من العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم وفيتامين د، والإفراط في تناول الأطعمة التي تُسبب الالتهابات، قد يُلحق الضرر بمفاصل الجسم.

تشمل أنواع الأطعمة التي تعتبر "مسببة للالتهابات" الأطعمة التي:

نسبة عالية من السكر 
الكربوهيدرات المكررة 
الأطعمة المقلية
اللحوم الحمراء
الدهون المشبعة

لا يرتبط تناول هذه الأطعمة بزيادة الوزن فحسب، بل يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والتهاب المفاصل.

التدخين

يعمل النيكوتين الموجود في السجائر أو منتجات التبغ كمضيق  للأوعية الدموية ، مما يُضيّق الأوعية الدموية. ولأن الغضروف المفصلي في مفاصل لا يحتوي على أوعية دموية، فإنه يتلقى الأكسجين والمغذيات من السائل الزليلي والعظام المحيطة به ويؤدي تضيق الأوعية الدموية في هذه الأنسجة إلى انخفاض وصول العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى غضروف المفصل، مما قد يؤدي إلى تنكسه ومشاكل المفاصل.

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تشير الأبحاث إلى أن تدخين السجائر مرتبط  بأمراض مزمنة في الجهاز العضلي الهيكلي ، مثل آلام أسفل الظهر وداء القرص التنكسي. ووفقًا لنتائج  الدراسات العلمية ، فإن الرجال المدخنين المصابين بهشاشة العظام في الركبة يعانون من فقدان أكبر للغضروف  وآلام ركبة أشد  من غير المدخنين.

تجنب ممارسة الرياضة

تساعد التمارين الهوائية على توصيل الأكسجين إلى الأنسجة، بما في ذلك الغضاريف، وتحسين الدورة الدموية كما أن تمارين القوة تبني العضلات التي تحمي مفاصل الجسم. 

لتدريب القوة فوائد عديدة للجسم، منها تقوية العظام والعضلات، مما يُخفف الضغط على الأربطة ويُساعد على الحفاظ على صحة المفاصل كما يُحفز إفراز السائل الذي يُليّن المفصل ويُوصل الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة إلى الغضروف.

وتساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتمارين القوة في الحفاظ على وزن صحي، مما قد يساعدك بشكل كبير في الحفاظ على صحة مفاصلك خلال جميع مراحل الحياة.

الحركات المتكررة

يمكن أن تؤدي الأنشطة والحركات المتكررة إلى تمزقات مجهرية في أنسجة المفاصل، مما يؤدي إلى حالات مؤلمة مثل التهاب الأوتار أو التهاب الجراب و هو أكياس رقيقة مملوءة بالسوائل تقع عند نقاط الاحتكاك بين العظام والأنسجة الرخوة المحيطة بها، مثل الجلد والعضلات والأربطة والأوتار و غالبًا ما يحدث التهاب الجراب في الورك والمرفق والركبة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الحركات المتكررة والإفراط في استخدام المفاصل إلى هشاشة العظام فالحركات المتكررة، مثل الكتابة على الآلة الكاتبة أو العمل على ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية أو أعمال التجميع، قد تُرهق المفاصل وتُسبب في النهاية تلف الغضاريف.

تجاهل آلام المفاصل

ألم المفاصل عرضٌ لا ينبغي تجاهله، وتجنب الفحص السريري وإهمال ألم المفاصل قد يؤدي إلى تلف دائم فيها، بل وحتى إلى الإعاقة. 

يجب عليك مراجعة طبيبك إذا كنت تعاني من ألم أو التهاب في المفاصل، أو إذا بدت مفاصلك منتفخة أو دافئة عند اللمس كما يجب عليك استشارة طبيبك إذا كان ألم المفاصل يعيق أنشطتك اليومية، أو إذا كان يظهر ويختفي بانتظام.

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