الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المذيع الفرفوش|فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بالمنوفية لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى .

تم ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول عدد 4 أجهزة لاب توب "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.