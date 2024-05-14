الطبيب أحمد نعينع يتلو سورة الكهف بمسجد الإمام الحسين الجمعة

كلفت وزارة الأوقاف، القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع بقراءة سورة الكهف صباح يوم الجمعة القادمة 17 مايو 2024م الساعة العاشرة والنصف صباحًا من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.



يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته.

وأعلنت وزارة الأوقاف انطلاق عشر قوافل دعوية الجمعة المقبلة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



وأكد الدكتور أسامة فخري رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أنّ تطوير مساجد آل البيت علامة مضيئة ومشرقة في تاريخ الدولة المصرية تبرز شيئا من التألق والتأنق والفخامة والجمال والذوق الرفيع وفن العمارة الإسلامية في افتتاح هذه المساجد.