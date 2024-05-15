تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف شاومي Xiaomi 15 Pro

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 15 Pro الرائد بمواصفات كاميرا مميزة تضم مستشعرات ذات ترقية كبيرة.

وتضم الكاميرات الخلفية لهاتف شاومي Xiaomi 15 Pro كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا تكبير منظار، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يحصل هاتف شاومي Xiaomi 15 Proعلى مستشعرات بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، وشاشة منحنية بدقة 2K تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية.

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 15 Pro بأفضل معالج لهواتف أندرويد في 2024، حيث سيحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 4 من الجيل الرابع من شركة كوالكوم الأمريكية.