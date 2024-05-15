رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ تناقش تدريب مديري المدارس الثانوية على الإدارة

حصلت الباحثة هبة وفا السيد القارب، رئيس قسم الوسائل التعليمية بإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، على درجة الماجستير من كلية التربية جامعة كفر الشيخ، وجاءت رسالتها تحت عنوان «تدريب مديري المدارس الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ على المهارات الإدارية».

الباحثة هبة وفا

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور سلامة عبد العظيم حسين، أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة بنها «رئيسًا ومناقشًا خارجيًا»، والدكتور السعيد السعيد بدير سليمان، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية ووكيل كلية التربية جامعة كفر الشيخ «مناقشًا داخليًا»، والدكتورة أميرة رمضان عبد الهادي، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد بكلية التربية جامعة كفر الشيخ «مشرفًا ومناقشًا»، والدكتور رمضان محمد السعودي، أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ «مشرفًا ومناقشًا».

الباحثة مع لجنة الحكم والمناقشة

كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن قلة الدورات التدريبية لمديري مدارس الثانوي العام على تفويض السلطة، وافتقار مدارس التعليم الثانوي العام إلى العمل التعاوني وروح الفريق الواحد في تحمل المهام والقيام به، فضلاً عن محدودية التدريبات الخارجية لمديري مدارس الثانوي العام ونقل الخبرات.

كما أظهرت النتائج غياب البيئة المدرسية الداعمة لثقافة الحوار الديمقراطي، وضعف مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، والقصور في استثمار الموارد البشرية وتفويضها للتوظيف مع المواقف المفاجئة والتراخي لدى مديري مدارس الثانوي العام في الرقابة الذاتية للعاملين ومراجعة الأداء وتحمل المسؤولية ومواجهة الانحرافات، وضعف اهتمام مديري هذه المدارس بالاتصال الفعال مع العاملين، والقصور في اكتساب مهارة سرعة اتخاذ القرار وإنجاز المهام.