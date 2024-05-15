قبل مواجهة الترجي ...تصريحات نارية من محمد الشناوي

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات نجم الأهلي محمد الشناوي قبل مواجهة الترجي في نهائي أفريقيا.

و قال الشناوي : نهائي افريقيا صعب امام الترجي، الفريق بيجهز للمباراة بشكل جيد، ومعظم اللاعبين لعبت في رادس وعارفين قيمة المباراة وصعوبتها في تواجد جمهور كبير٠

و تابع الشناوي : اللاعيبة الكبيرة ليها دور الفترة الجاية مع اللاعبين في تحضيرهم للأجواء اللي هتواجه الفريق.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.