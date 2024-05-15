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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تصدر أصواتا وحركات لا إرادية.. فتاة تعاني من متلازمة غريبة.. فيديو

متلازمة توريت
متلازمة توريت

ظهرت إحدى الفتيات فى فيديو أثار جدل رواد مواقع التواصل الإجتماعي فقد تعانى من إصدارها أصواتا غريبة غير إرادية، وهة ما يعرف بمتلازمة توريت، متلازمة توريت (Tourette syndrome) هي اضطراب عصبي مزمن يتسبب في حدوث حركات متكررة غير طوعية تسمى "تيك" (tics)، وأحيانًا قد ترافقها أصوات أو كلمات متكررة.

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متلازمة توريت

 يعتبر هذا الاضطراب جزءًا من اضطرابات حركة التيك، ويتميز بطابعه العابر والمتغير مع مرور الوقت، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

تعتبر متلازمة توريت مرضًا متعدد الأسباب، ولم يتم تحديد السبب الدقيق وراء حدوثها. ومع ذلك، يعتقد أنها تنجم عن تفاعلات معقدة بين العوامل الوراثية والبيئية والعوامل العصبية.

الأعراض الرئيسية لمتلازمة توريت

الأصوات والحركات المتكررة: تشمل حركات العين، والتجميل بالوجه، والترنح، والقرفصاء، والوقوف على رجل واحدة، وحركات الرأس، وتكرار الأصوات أو الكلمات.


طبع غير طوعي: تتميز الحركات والأصوات بطابعها غير الطوعي، حيث يصعب على المصاب بالمتلازمة توريت التحكم فيها أو منع حدوثها.


التغيرات في الشدة والتكرار: يمكن أن تتفاوت الأعراض في شدتها وتكرارها على مدار الوقت. قد يتلاشى بعض الأعراض مع مرور الوقت أو قد تظهر أعراض جديدة.

يفضل استشارة الطبيب إذا كنت تعتقد أن لديك أعراض متلازمة توريت أو لديك أسئلة حولها. قد يتم وصف العلاج المناسب والإدارة المناسبة للحالة استنادًا إلى الأعراض والظروف الفردية.

 

متلازمة توريت الأعراض الرئيسية لمتلازمة توريت حركات العين الأصوات الحركات المتكررة

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