متعاقبوش الأندية الجماهيرية| طلب عاجل من «شوبير» بشأن دورة الترقي

طالب الإعلامي أحمد شوبير بضرورة اللعب بجماهير في دورة الترقي للصعود للدوري وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب "شوبير": متعاقبوش الأندية الجماهيرية علشان عندها جماهير.

على الجانب الآخر قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إنه تم تقديم العديد من الحوافز والمزايا لأبطال مصر بمختلف الألعاب للقضاء على ظاهرة هروب اللاعبين للخارج.

وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن الدوري المصري أقوى دوري في القارة الافريقية، منوها ان المنتخب المصري أمامه العديد من التحديات خلال المباريات القادمة.

وتابع: "حسام وإبراهيم لهما إنجازات في مجال الرياضة، فهم أيقونة الرياضة المصرية ، وأتى وقتهم لتولي المنتخب المصري".