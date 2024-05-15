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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل لجان بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة بالقاهرة

بطولة كأس الأمم
بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، تشكيل لجان البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 مايو الجاري في القاهرة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، وهي البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث ستقام مباريات البطولة على ملاعب بتروسبورت.

جاء تشكيل اللجان كالتالي، "الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرا للبطولة، وإسلام عبد العزيز رئيسا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسا للجنة الطبية، والدكتورة منار علي رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل رئيس لجنة كرة القدم للسابق الواحدة.

يشارك في البطولة الإفريقية 13 منتخبا، هي "مصر والمغرب والجزائر والسنغال وسيراليون وكينيا وبوروندي وجامبيا وأوغندا وأنجولا ونيجيريا وتنزانيا وليبريا".. ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم السبت المقبل على إستاد السلام.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للساق الواحدة يضم، "محمد خيري رئيسا للجهاز، والتركي مرات بحر مديرا فنيا، ورستم محمد مدربا عاما، ومحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور محمد عمارة مدربا للياقة البدنية.

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