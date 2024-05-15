إيغاد تدعو لوقف فوري للقتـ.ال بالسودان وتحث أطراف الصراع على ضبط النفس

عبر الأمين التنفيذي لمنظمة “الإيغاد”، ورقنيه جيبيهو، الأربعاء عن قلقه العميق إزاء تصعيد الصراع في الفاشر السودانية.

ودعا جيبيهو لوقف فوري للقتال بالسودان وتحث أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس.

وصباح اليوم تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إتصالا هاتفيا من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطرق خلاله إلى قضايا حقوق الإنسان في السودان.

وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان أكد خلال الاتصال الهاتفي، التزام حكومة السودان بقضايا حقوق الإنسان وحرصها على صون هذه الحقوق، انطلاقا من القيم النبيلة والموروثات الكريمة التي يتمتع بها الشعب السوداني إلى جانب الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان.