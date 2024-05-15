21.5 مليار جنيه ميزانية ديوان عام وزارة التعليم في العام المالي 2024/2025

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

وقال أحمد عبد الحميد، ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي المخدرات بموازنة الديوان العام للوزارة للعام المالي 2024/2025، بلغ 21.5 مليار جنيه بزيادة 17 مليارا عن العام المالي السابق.

وأضاف أن هذه الموازنة متمثلة في المرتبات وأجور العاملين والمزايا التأمينية وخطة الحماية الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا.