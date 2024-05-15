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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

21.5 مليار جنيه ميزانية ديوان عام وزارة التعليم في العام المالي 2024/2025

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

وقال أحمد عبد الحميد، ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي المخدرات بموازنة الديوان العام للوزارة للعام المالي 2024/2025، بلغ 21.5 مليار جنيه بزيادة 17 مليارا عن العام المالي السابق.

وأضاف أن هذه الموازنة متمثلة في المرتبات وأجور العاملين والمزايا التأمينية وخطة الحماية الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام المالي 2024 2025 الهيئة العامة للأبنية التعليمية

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