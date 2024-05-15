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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بمركز أبو النمرس بالتعاون مع وزارة الشباب

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تُطلق جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية المنوات بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل دورها الخدمي والتنموي تجاه المجتمع المصري.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة التنموية الشاملة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأورام، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الأفريقية العليا.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة سوف تقدم حدماتها بالمجان، وتشمل الكشف وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، كما تُقدم برامج توعوية في مجالات متعددة، منها الإرهاب والتطرف، والهجرة غير الشرعية، والتغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، وتدوير المخلفات، مشيرًا إلى أن القافلة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة التي تهدف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، حرص الجامعة على المشاركة الإيجابية المستمرة في كافة مبادرات التحالف الوطني، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية للمواطنين في مجالات متعددة، إلى جانب المساهمة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق والأسر الأولى بالرعاية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة باستمرار القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، لافتًا إلي أن توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة وتسخير كافة إمكانات الجامعة لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لفئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، وبالتالي المساهمة الفعالة للنهوض بصحة المواطنين والعمل على تخفيف العبء المعيشي عن كاهلهم.

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