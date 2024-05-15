أظهر لها جزء حساس.. موظفة توثق جريمة سائق بأحد التطبيقات في التجمع

واقعة جديدة من وقائع سيارات التطبيق الذكي حيث تعرضت فتاة جديدة في القاهرة لواقعة غريبة داخل سيارة إحدى التطبيقات الذكية، وقام سائق السيارة بإظهار جزء حساس من جسده لها في السيارة إلا أنها وثقت ما حدث بالفيديو.

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة اتهام موظفة لـ سائق بتطبيق كريم للنقل الذكي بالتـ ـحرش بها عن طريق إظهار منطقة حساسة من جسده لها، وأمرت الحفظ على السيارة وعرض السائق على الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وغجراء تحليل مخدرات له وطلبت تحريات المباحث وكذا التحفظ على مقطع الفيديو المصور.

واقعة جديدة لـ سائق في القاهرة تحـ ـرش بـ سيدة

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات اتهام موظفة في إحدى الشركات بالتجمع لسائق بتطبيق كريم لقيامه بالتحرش بها عن طريق إظهار مناطق حساسة بجسده لها أثناء تواجدها برفقته في رحلة من القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتاريخ 14 مايو تضمن ورود بلاغا من موظفة في أحد الشركات اتهمت فيه سائق بشركة كريم بالتـ ـحرش بها عن طريق إظهار جزء حساس من جسده وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطه.

وقالت السيدة في نص بلاغها أن السائق قام بإخراج جزء حساس من جسده لها - عضوه الذكري - فقامت بتصويره مقطع فيديو ثم تقدمت بالمقطع إلى المباحث لعمل محضر به، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة ضبط السائق وتحرير المحضر اللازم.

الحاقاً إخطارنا السابق بتاريخ ١٤/ أبريل الجاري بشأن بلاغ فتاة ٢٤ سنة موظفة بشركة بالتجمع الخامس ومقيمة في مدينة نصر أول بالقاهرة لتضررها من سائق بتطبيق توصيل ، غير متواجد إنصرف قبل الوصول لقيامه بالتحرش بالمبلغة لفظياً دون تلامس ، وقام بإخراج عضوه الذكري من بنطاله أثناء قيادته للسيارة .

وبتاريخ اليوم ١٥ / ابريل الجاري تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط المشكو في حقه ٢٤ سنه سائق ومقيم شارع الترولي المطريه القاهرة ، وبمواجهته اقر بما جاء بأقوال المبلغه وتحرر المحضر اللازم.