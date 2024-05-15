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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

متى تصل عقوبة إهمال رعاية المسنين إلى الحبس 5 سنوات

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

يعد القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي، بعد مناقشات مستفيضة داخل أروقة مجلس الشيوخ ولجنة التضامن، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعاقب قانون رعاية المسنين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

ونصً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن.

 فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي قانون رعاية المسنين المسنين شخص المسن

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