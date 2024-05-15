تعرف على موعد طرح ألبوم فريق كايروكي

كشفت الفنان أمير عيد عن موعد طرح ألبوم فريق كايروكي الجديد وذلك أثناء احتفاله أمس بالعرض الخاص لمسلسله الجديد دواعي سفر.



وقال أمير عيد فى تصريح خاص لصدى البلد إنه يعمل حاليًا على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبوم فريقه كايروكي.

وعن الموعد النهائى لطرح الألبوم أكد أمير أنه تم تحديد شهر سبتمبر القادم موعدًا نهائيًا لطرح الألبوم بالكامل ويشمل مجموعة مختلفة من الأغاني.



ويحيي فريق كايروكي، حفلاً غنائيًا اليوم السبت في إسطنبول بتركيا، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

يجتمع مغني الراب مروان بابلو، مع فريق كايروكي في حفل غنائي ضخم بعنوان "المحطة"، يوم 17 مايو المقبل، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم مروان بابلو، مجموعة من أبرز أغانيهم التي يحبها جمهورهم، وتعبر عن محطاتهم الفنية، وأتيحت تذاكر الحفل بفئاتها المختلفة على موقع "تذكرتي".

احتفل أبطال وصناع مسلسل دواعي السفر بالعرض الخاص له داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء.

وحضر كل من أمير عيد نادين وجلا هشام وأيمن الشيوي وسمير حكيم وآخرون..

وكشفت منصة WATCH IT عن بوستر دعائي جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، والشخصية التي يقدمها النجم أمير عيد ضمن أحداث العمل، والذي من المقرر عرض أولى حلقاته غدا.