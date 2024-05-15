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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: 2025 سيكون عام تطوير مدينة أبوديس

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء في جولة أبورديس

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن عام 2024 -  2025 هو عام مدينة أبورديس، بهدف إحداث طفرة حضارية بالمدينة على غرار مدن دهب وطور سيناء، وضخ أكثر من 50  مليون لتطوير البنية التحتية و إقامة مشروعات ترفيهية بها.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جارٍ تنفيذ أول مشروع للحماية من أخطار السيول في مصر لعامية الـ 200 عام، بتكلفة تتخطى 132  مليون جنيه، بهدف حماية البنية التحتية والمنشآت والأرواح من مخاطر السيول التدميرية التي كانت تحدث سابقًا.

وأكد أن مشروع حماية المدينة من السيول يتضمن 3 مراحل، المرحلة الأولى عبارة عن قناة بطول 6 كيلو متر ومعبر ايرلندي يبدأ من الطريق الدولي حتى البحر، بتكلفة 76  مليون جنيه، وجرى الانتهاء منها بنسبة 100% ، وأثرت هذه المرحلة ايجابيا على حماية المدينة من السيول، وجاري التنفيذ في المرحلة الثانية، والإعداد للبدء في المرحلة الثالثة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمدينة أبورديس لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تجميل وتطوير بعض الطرق وأعمال الحماية من مخاطر السيول بالمدينة، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، والعميد سامح متولي، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأشار المحافظ  إلى أنه جرى إنشاء مجرى سيل لدفع مياه السيول إلى البحر عن طريق كوبري يتضمن 8 فتحات لمرور مياه السيل بهم  حتى تصب في البحر، ويوجد بالمنطقة شاطئ عام جاري دراسة مقترح لإقامة منطقة ترفيهية به لتكون متنفسًا ترفيهيًا للمواطنين.

وقدم المحافظ الشكر لوزير الموارد المائية، لدعم المحافظة بنحو 13 مليون يورو لإنشاء 50 بحيرة جبلية بمنطقة وادي مكتب بقرية فيران، إضافة إلى حرصه على استكمال منظومة حماية المدينة من أخطار السيول، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتفقد المحافظ أعمال الإنشاء بالمرحلة الثانية لحماية المدينة من أخطار السيول الجاري تنفيذها يالمدينة، واستمع إلى شرح وافي عن المشروع.

وقال الدكتور أحمد الكومي، وكيل مديرية الموارد المائية بجنوب سيناء، إن المرحلة الثانية لحماية المدينة تتضمن إنشاء حاجز تويه بطول  يصل إلى ما يقرب من 3 كيلو، لربط البربخ بالمفيض بمجرى  السيل مما يدفع المياه  الزائدة نحو اتجاه البحر في حالة ملئ البحيرات.

وأوضح أنه جارٍ أيضا إنشاء بحيرة بسعة تخزينية 13 مليون كتر مكعب من المياه، وحاجز توجيه، مؤكدا أن إجمالي تكلفة المرحلة الثانية تتضمن 132 مليون جنيه، وعلى الرغم من أن نسبة التنفيذ بها لم تتخطى ال 50% إلا أن البحيرة نجحت في تخزين 3  مليون متر مكعب من المياه خلال أمطار شهر مارس الماضي، وهذا يؤكد نجاح مشروعات الحماية الحاري تنفيذها.

وأشار إلى أنه جارٍ اعداد مخطط بتنفيذ المرحلة الثالثة والتي من المقرر ان تتضمن إنشاء 4  سدود  متفرقة بداية من منطقة أم بجمة مرورا بوادي بعبع حتى المدينة، بتكلفة 600 مليون جنيه لتكتمل منظومة حماية المدينة بالكامل.

وأوضح المحافظ، أن مدينة أبورديس في مراحلها الأخيرة لتكون مؤمنة تماما من مخاطر السيول، ضمن مشروعات حماية المحافظة بوجه عام من مخاطر السيول تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
 

جولة محافظ سيناء

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جنوب سيناء فودة عام ابورديس ٢٠٢٥

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