عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس: وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث بالحقيقة بشأن التخطيط لغزة ما بعد الحرب

جالانت
جالانت

قال وزير حكومة الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "تحدث بالحقيقة" بشأن التخطيط لغزة ما بعد الحرب.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ،في وقت سابق من اليوم، لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بعد إعلانه معارضة السيطرة على غزة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الأخيرة، أنه يريد القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس "دون أعذار".

وأضاف نتنياهو، أنه يجب القضاء على حماس لتمهيد الطريق لحكومة بديلة في غزة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،في وقت سابق من اليوم ، إنه سيعارض أي حكم إسرائيلي عسكري في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات، مؤكداً على ضرورة مصارحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وجود سلطة مدنية ليست إسرائيلية لحكم غزة مستقبلا.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه من الضروري العمل على وجود بدائل مدنية مكان حماس في غزة كما أكد على أهمية وقوة واستقرار العلاقات الثنائية مع أميركا.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على حل الخلافات مع الأميركيين في الغرف المغلقة وليس أمام الإعلام، مضيفاً أن التعاون مع أميركا مهم رغم وجود الخلافات بينهم.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان ضروريا، مؤكداً أنه لن يوقف العملية العسكرية جنوب غزة. 

إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي الأمن القومي الأمن القومي الإسرائيلي الاسرائيل إقالة وزير الدفاع المقاومة الفلسطينية حماس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

بعد معارضته لاحتلال غزة.. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى إقالة جالانت

نتنياهو ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقضي على حماس "دون أعذار"

تميم يترأس الوفد القطري في القمة العربية بالبحرين غدا الخميس

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع

اتحاد العمال الإسباني يطالب حكومته بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين

المواجهة الأولى .. مناظرة رئاسية بين بايدن وترامب 27 يونيو

قبل نهاية مايو.. أيرلندا ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

سيكون مكلفاً.. وزير الدفاع الإسرائيلي: نعارض أي حكم إسرائيلي عسكري في غزة

ترشيحاتنا

معلول وعاشور| تصريح من كولر.. وانتظار قرار في الأهلي يخص 3 نجوم

كيف كان رسول الله يفتتح قيام الليل؟ ذكر يغفله الكثيرون

استعراض بالسيارات فى سيناء .. تحرك فورى من الداخلية

في الذكرى الـ76.. نقابة الصحفيين تُحذّر من نكبة جديدة بغزة

نجم ريال مدريد مدربًا في يورو 2024

حماس: تعاملنا بإيجابية مع جهود الوسطاء بمصر وقطر للوصول لوقف إطلاق النار|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتفال أبطال فيلم جبل الحريم بانتهاء تصويره

طرق تخزين البطاطس في الفريزر

دلعله.. صور جعلت أحمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز

شبهه جدا.. ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-