محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحطة إنتاج البيض بكفر "الشيخ سليم"

تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الموقف التنفيذي لمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم وطريق المعامل ومحلة منوف، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.



وتقام محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، المقامة على مساحة 14 فدانا، ضمن خطة استثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث جرى تصميم المحطة لتعمل بطاقة إنتاج 70 مليون بيضة في العام، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.



كما تابع المحافظ، الأعمال بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.



وتفقد كذلك محور طريق المعامل بميت حبيش، والذي يعد محوراً مرورياً سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.



واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض (من 18 إلى 20) مترا، حيث تشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد؛ حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى إنارة الطريق ويمثل ذلك حلا جذريا لتوسعة الطريق ومحور مروري يسهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث .



رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعبد العظيم الحمراوي حي ثان طنطا .