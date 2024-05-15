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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجامعة العربية: نثمن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية

صدى البلد

علق المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، على انعقاد القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

 

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وقال جمال رشدي في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، إن القمة العربية تنعقد في موعدها من كل عام ولكنها تعقد في ظروف غير عادية".

وأضاف جمال رشدي:" الجامعة العربية تثمن موقف مصر بالانضمام لدعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وهذا جزء من العمل العربي تجاه القضية الفلسطينية ".

وتابع جمال رشدي:" القمة العربية تتناول كافة قضايا الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك لكن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مناقشات القمة العربية ".

وأكمل جمال رشدي :" قضايا السودان وليبيا وسوريا متواجدة على أجندة القمة العربية المعقدة بالبحرين "، مضيفا:" مجالات العمل العربي متشعبة وكثيرة ولا تقتصر على الجانب السياسي ".

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