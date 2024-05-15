الجامعة العربية: نثمن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية

علق المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، على انعقاد القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال جمال رشدي في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، إن القمة العربية تنعقد في موعدها من كل عام ولكنها تعقد في ظروف غير عادية".

وأضاف جمال رشدي:" الجامعة العربية تثمن موقف مصر بالانضمام لدعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وهذا جزء من العمل العربي تجاه القضية الفلسطينية ".

وتابع جمال رشدي:" القمة العربية تتناول كافة قضايا الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك لكن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مناقشات القمة العربية ".

وأكمل جمال رشدي :" قضايا السودان وليبيا وسوريا متواجدة على أجندة القمة العربية المعقدة بالبحرين "، مضيفا:" مجالات العمل العربي متشعبة وكثيرة ولا تقتصر على الجانب السياسي ".